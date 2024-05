Dortmund, dal "vino" alle "vacanze": vendetta social sul Psg

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Chiedere al Borussia Dortmund per informazioni. I gialloneri, infatti, hanno attesso ben quattro anni per prendersi la loro personale rivincita contro il Psg. Per capire meglio, però, bisogna riavvolgere il nastro e fare un passo indietro e tornare alla stagione 2020. Agli ottavi di finale i parigini hanno ribaltato il 2-1 dell'andata e con la vittoria per 2-0 (Neymar, Bernat) sono riusciti ad avanzare tra le migliori 8 d'Europa. Fin qui nulla di strano se non il post sui social del club francese a rimarcare l'esultanza zen di Haaland con la scritta "e respira". Ecco, ieri sera, il club tedesco ha avuto la sua rivincita dopo la vittoria con la rete di Hummels e la finale raggiunta.

Dortmund, post social e sfottò Psg

Gli account social del Borussia Dortmund al triplice fischio sono letteralmente impazziti e non potrebbe essere altrimenti. Così come la festa in campo dei giocatori assieme ai tifosi, tornati fuori dagli spogliatoi persino in ciabatte per andare sotto al settore ospiti. Il resto ci hanno pensato i social media del club per chiudere il quadro. Già ieri sera, subito dopo il fischio finale, i gialloneri hanno pubblicato un post proprio in risposta a quello dei parigini con la scritta: "Ha il sapore del buon vino".

Poi il Dortmund ha voluto dare un altro buongiorno particolare ai suoi tifosi e, soprattutto, agli avversari. Perché hanno pubblicato una foto con una mongolfiera con lo stemma del Borussia e la scritta in francese: "Passez de bonnes vacances" che tradotto vuole dire "passate delle buone vacanze" ironizzando proprio sull'uscita dalla Champions e quindi l'eliminazione del Psg.