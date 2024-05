Joselu re per una notte: Real, altra incredibile rimonta e Ancelotti in finale

Il Real Madrid non muore mai: la squadra di Ancelotti è la seconda finalista di Champions League. Dopo il 2-2 dell'andata all'Allianz Arena, al Santiago Bernabeu i Blancos si sono imposti sui bavaresi con il risultato di 2-1 strappando il pass per la finale di Wembley contro il Borussia Dortmund in programma il primo giugno. I Blancos, dopo essere andati sotto nel punteggio con l'eurogol di Davies, hanno rialzato la testa come solo loro sanno fare (basti pensare alla Champions vinta nel 2022) ribaltando clamorosamente il risultato nel giro di tre minuti con l'incredibile doppietta di Joselu in extremis. La squadra di Ancelotti ora se la vedrà con la formazione di Terzic per raggiungere il quindicesimo successo in Champions League. Dall'altro lato il Borussia, che parte senza i favori del pronostico, ha l'occasione per ottenere il secondo trionfo della sua storia dopo la finale del 1997 vinta contro la Juventus.