Sconcerto De Ligt: "Real-Bayern una vergogna, le regole sono chiare"

MADRID (Spagna) - " Le emozioni non sono molto belle , ci siamo andati molto vicini. Siamo passati dalla vittoria alla sconfitta in dieci minuti, è stata una serata davvero brutta. Eravamo molto vicini, loro hanno pressato, hanno pressato... e il Real Madrid, quando pensi che sia morto, ha sempre l'ultimo respiro, per questo ha vinto la Champions League 14 volte. Il mio gol non convalidato ? Penso che tutti conosciamo le regole, se il fuorigioco non è chiaro devi lasciare che l'azione continui . È stato un peccato, con il gol di Joselu in fuorigioco l'arbitro ha lasciato giocare, perché a noi no? È facile parlare dell'arbitro, ma se lo sono meritato". Sono le parole di Matthijs de Ligt ai microfoni di Movistar al termine di Real Madrid-Bayern Monaco, semifinale di ritorno di Champions League vinta per 2-1 dai Blancos di Ancelotti, che nell'ultimo atto sfideranno il Borussia Dortmund.

De Ligt sul gol non convalidato

"Perdere così è incredibile, non ho le parole adesso per dire cosa vuol dire. Abbiamo fatto 90 minuti molto buoni, perdere così è un peccato, penso che abbiamo fatto una buona partita. Il gol può essere fuorigioco, ma le regole dicono che quando non è chiaro bisogna far giocare l'azione fino all'ultimo. Questo secondo me è un grave errore, ma non voglio dire che l'arbitro ha cambiato la partita. Alla fine il Real ha vinto e questa è la verità", le parole di De Ligt ad Amazon Prime, mentre gli vengono mostrate le immagini del clamoroso gol del 2-2, segnato dallo stesso ex difensore della Juventus al 103', non convalidato per un precedente fischio dell'arbitro Marciniak.