Joselu, torna virale un tweet del 2012. Chi è l’eroe Champions del Real?

"Qualcuno può darmi un link?"

Joselu non ha mai nascosto la sua passione per i blancos, supportando la squadra nonostante non sia riuscito ad esordire in prima squadra. Dalla seconda squadra del Real, l'attaccante spagnolo approdò in Germania all'Hoffenheim e a quel periodo - nel 2012- risale il tweet più virale di Joselu: "Qualcuno può darmi un buon link per guardare il Real Madrid?", la richiesta poco legale del centravanti, che anche dalla Germania non aveva assolutamente intenzione di perdersi le partite della sua squadra del cuore. Nel 2022 ha assistito anche alla finale di Champions del Real, quando ancora militava nell'Alaves.