Sei italiane in Champions? Atalanta arbitro, ma può dipendere anche dalla Juve

La sesta "tifa" anche per la Juve: il motivo

La sesta classificata centrerebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (formato XL) solo nel caso in cui l'Atalanta vincesse l'Europa League e se, allo stesso tempo, la squadra di Gasperini arrivasse quinta. Il sesto posto per l'Italia scatterebbe infatti solo nel caso in cui la vincente dell'Europa League si piazzasse dal quinto posto in giù. Ecco che le due romane per ottenere un pass per la principale competizione europea dovranno anche sperare che Bologna e Juventus, al momento appaiate al terzo posto, restino davanti ai nerazzurri in classifica.