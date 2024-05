Fareste giocare a uno così la finale di Champions? A Dortmund tutto è possibile

Borussia Dortmund, caso Süle: in sovrappeso per la finale di Champions

Il caso mediatico è scoppiato dopo le foto pubblicate dal Borussia Dortmund degli ultimi allenamenti. Il club tedesco sta infatti preparando l'ultma giornata di Bundesliga contro il Darmstadt. Una partita che non vorrà dire niente i termini di classifica, visto che la squadra di Terzic è già sicura del quinto posto che vale l'accesso alla prossima Champions. A preoccupare è però la vicinanza della finale di Wembley contro il Real Madrid, viste le condizioni di Niklas Süle. L'ex Bayern Monaco è finito nel mirino di tifosi e addetti ai lavori per una forma fisica al limite del presentabile per un atleta di quel livello che sta per giocarsi una delle partite più importanti della sua carriera. Le foto non lasciano infatti spazio a dubbi e appare difficile che la situazione possa migliorare in poco più di due settimane. Con ogni probabilità Terzic dovrebbe quindi optare per la stessa difesa schierata nel doppio confronto con il Psg, con Schlotterbeck che affiancherà un inamovibile capitan Hummels.