Terzic, il Borussia e il passato da tifoso: “Non mi piace parlarne”

Il sogno del Borussia Dortmund per diventare realtà dovrà superare il grande ostacolo del Real Madrid , che di Champions League ne ha vinte 14. Per Terzic sarà una sfida speciale, anche se non vuole che si parli del suo passato da tifoso: "La vera storia da raccontare riguarda il collettivo, il nostro percorso". Umiltà, ma anche tanta determinazione: "R ispetto Ancelotti, per me è uno dei migliori , ma oggi è a pochi giorni dalla finale proprio come me".

Terzic: la finale di Champions, il passato da tifoso e Ancelotti

"Da tifoso ad allenatore del Borussia Dortmund? È veramente incredibile, ma questo è il mio percorso personale. Sono stato un vice allenatore, un tecnico delle giovanili e chiaramente prima ancora un supporter, come tutti prima di iniziare a lavorare nel mondo del calcio. Ora sono a capo di questa squadra e non vedo l'ora di giocare la finale di Wembley. Non mi piace parlare troppo di tutto questo perché noi, come collettivo, abbiamo scritto una storia incredibile durante questa stagione" - ha spiegato Terzic a Sky Sport. Poi ha proseguito: "Negli ultimi anni abbiamo venduto giocatori, ne abbiamo comprati altri e oggi siamo in finale; penso che questa sia la storia unica di cui vale la pena parlare". Sulla sfida per vincere la Champions League contro i pluricampioni del Real Madrid: "Pressione tutta sui Blancos? Se hai vinto 14 volte questa coppa sai come gestire situazioni come questa, soprattutto uno come Carlo Ancelotti. Ha disputato tante finali, ne ha vinte parecchie e ha tantissima esperienza, ma oggi è a pochi giorni dalla finale così come me che cerco di vincere la prima. C'è tantissimo rispetto verso la squadra e verso un allenatore come lui. Non ha vinto solo con una squadra, ma con diversi club. È uno dei migliori nella storia".