Alzati e fai gol! Real, Joselu è molto più di una riserva

“Joseelu, Joseelu, Joseelu”. Raddoppiando e forse anche triplicando la “e” per rendere l’omaggio ancora più lungo. L’8 maggio l’eroe di giornata del Santiago Bernabéu è stato lui, l’autore della doppietta express che ha ribaltato il Bayern Monaco e spedito il Real Madrid alla sua diciottesima finale della massima competizione continentale. A Wembley, la Casa Blanca cercherà così di conquistare la “décimoquinta” coppa dalle grandi orecchie e lo farà potendo contare in panchina con il bomber cresciuto in casa , ma che ha dovuto aspettare quasi 15 anni dal suo arrivo nella capitale per essere finalmente “fermato per strada”: «Quella partita ha cambiato la mia stagione e il mio impatto mediatico. Prima di allora nessuno mi aveva mai fermato per strada per ringraziarmi».

Joselu, un esempio di perseveranza

A 34 anni suonati l’attaccante gallego è riuscito a riprendersi in due minuti e 40 secondi tutto quello che aveva sognato da piccolo e che pensava di aver perso per sempre quando, nell’estate del 2012, cominciò il suo periplo (Germania e Inghilterra prima di tornare in Spagna per emigrare di nuovo in Premier) che lo portò lontano dal Castilla e, quindi, dal suo Real Madrid. E la verità è che gli elementi della fiaba ci sono tutti: pochi giorni prima di ricevere la telefonata che gli ha cambiato la carriera, Joselu era stato costretto a incassare la seconda retrocessione consecutiva nonostante i 16 gol segnati con la maglia dell’Espanyol (l’anno prima, le sue 14 reti in campionato non erano riuscite a evitare quella dell’Alavés). Ma è stata proprio la possibilità di lasciare Barcellona gratis ad aver convinto Florentino Pérez a riportarlo a casa, in prestito, per dare a Carlo Ancelotti un centravanti puro dopo l’addio di Karim Benzema.

Da tifoso in tribuna ad eroe del Bernabeu

Joselu, però, ha capito sin dall’inizio quale sarebbe stato il suo ruolo. Prova ne sia che, pur potendo prendere la 9 lasciata libera dal Pallone d’Oro francese, non l’ha fatto: «Due gol che ti portano in una finale di Champions non li segnano tutti. Ma è stato il lavoro a portarmi qui, nonostante in molti dubitavano di me all’inizio della stagione. E, invece, la mia insistenza, la fiducia di Ancelotti e dei miei compagni hanno avuto ragione. Dalla mia, provo a imparare da questi “stronzi” che di Champions ne hanno già vinte quattro o cinque». E così, due anni dopo aver visto la sua squadra del cuore alzare al cielo la Quattordicesima dalle gradinate di St. Denis (ospite di suo cognato, Dani Carvajal), José Luis Mato Sanmartín sogna di vincere la Quindicesima che verrebbe ricordata per sempre come la Champions dei rigori parati da Lunin al City e della doppietta di Joselu al Bayern: «Nessuno dovrebbe mai darsi per vinto. I sogni si possono sempre realizzare e io l’ho fatto quest’anno. Due anni fa non aveva nemmeno esordito in Nazionale e oggi, invece, nel mio curriculum ho tanto da raccontare». Joselu, 34 anni, ingaggiato a costo zero dall’Espanyol