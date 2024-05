Champions League, Ancelotti: "Real favorito? Il trionfo dell'Atalanta è un avvertimento"

Cresce l'attesa per la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid , in programma sabato 1 giugno a Wembley. Una partita che potrebbe far entrare ancora più nella storia Carlo Ancelotti , con il record assoluto di ben sei vittorie nella competizione da allenatore. Proprio di questo e del ruolo di favoriti si è espresso in un'intervista rilasciata a El Chiringuito.

L'allenatore ha parlato di come sia cambiata la percezione intorno alla squadra dall'inizio della stagione: "A settembre non c'era grande ottimismo nell'ambiente, vorrei ricordarlo. È stata brava la società a prendere le decisioni giuste, ingaggiando giocatori come Joselu, Fran García e Bellingham . È vero che abbiamo perso un pezzo molto importante nelle ultime due stagioni come Benzema , ma c'era la certezza che in attacco avessimo tante risorse in attacco. Poi abbiamo pensato di rinforzarci con un profilo che non avevamo come Joselu, che è forte di testa, e con il ritorno di Brahim Diaz che aveva fatto benissimo al Milan , al posto di Asensio ".

Ancelotti: "Noi favoriti? L'Atalanta è un avvertimento"

Ancelotti si è quindi espresso sul ruolo di favoriti in questa finale contro il Borussia Dortmund: “Da queste parti tutti ci danno per favoriti, ma non è ovunque così. Credo che la vittoria l'Atalanta in Europa League contro il Bayer Leverkusen sia un avvertimento per noi e per tutto il calcio in generale".

L'allenatore si è infine espresso sulle sue previsioni per il Pallone d'Oro: "Per questa stagione è una lotta tra Vinicius e Bellingham, vedremo cosa succederà nella finale di Champions League, all'Europeo e in Copa América. Hanno entrambi ottime possibilità. Con Vinicius ho lavorato molto in campo, è una persona concentrata su quello che fa. Soffre gli insulti, ma pensa sempre agli allenamenti e posso dire che è migliorato parecchio. Sono sicuro che continuerà a crescere anche in futuro".