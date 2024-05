La pioggia d'oro Champions League cade su Inter, Juve, Atalanta, Milan e Bologna

Sabato 1 giugno: a Wembley, Real. Madrid e Borussia si contendono la Champions League 2023/2024, ma le Cinque Sorelle italiane che si iscriveranno alla prossima, rivoluzionaria edizione del massimo torneo continentale , fanno già i calcoli e scoprono che una pioggia di milioni cadrà su di loro per essersi guadagnate la qualificazione. Nel dettaglio: Inter 50,92 milioni di euro; Juve 49,31; Atalanta 46,12; Milan 43,88; Bologna 36,19. I nuovi criteri di suddivisione dei premi Uefa sono stati analizzati dal sito specializzato Calcio e finanza, partendo dalla novità assoluta: il "value", il valore che unisce il market pool (diritti tv) e il ranking storico/decennale di ciascuna quadra. Giova ricordare come il mercato italiano dei diritti tv sia al quinto posto per dietro a Inghilterra, Germania, Spagna e Francia.

Inter la più premiata, Juve seconda

Aggiungendo al value, i bonus per la partecipazione ei premi minimi per i risultati, l’Inter risulta essere il club italiano che incasserà di più dalla nuova Champions quale quota iniziale; la Juve è seconda, grazie alle posizioni nel ranking quinquennale nello storico quinquennale e quello storico; l'Atalanta, alla quarta partecipazione in Champions guadagnata nelle ultime sei stagioni, precede Milan e Bologna. Ciascuna delle squadre qualificate alla prima fase riceverà 18,62 milioni di euro come bonus per la partecipazione, quota suddivisa in un acconto iniziale di 17,87 milioni di euro e un saldo successivo di 750 mila euro.

Ogni vittoria frutterà 2,1 milioni; il pareggio 700 mila euro; un bonus extra è previsto per il piazzamento nella classifica finale: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica al termine della prima fase. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) nella fase unica a gironi riceverà 275 mila euro. L’analisi di Calcio e finanza tiene conto della cifra minima che ogni società può incassare partecipando alla competizione, senza considerare gli eventuali premi per i risultati da settembre in avanti e gli incassi al botteghino per le quattro partite casalinghe della fase iniziale della Champions.