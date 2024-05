Ancelotti: “La Champions League è la storia del Real Madrid”. Sul Dortmund...

LONDRA (Inghilterra) - Sabato il Real Madrid va all'assalto della sua 15ª Champions League, quella che per Carlo Ancelotti potrebbe essere la 5ª in carriera nella sfida contro il Borussia Dortmund a Wembley. L'allenatore dei Blancos ha parlato nella conferenza stampa della vigilia esordendo con: "Il Borussia Dortumund ha meritato di giocare questa finale, abbiamo grandissimo rispetto dei nostri rivali, abbiamo avuto tempo per preparare la partita e vedo uno spogliatoio concentrato e fiducioso per affrontare la partita più importante della stagione. Ho molta fiducia nei miei giocatori - È una cosa pericolosa. Siamo vicini alla cosa più grande che si possa fare nel calcio: essere vicini a sollevare il trofeo della Champions League. Ma c'è la paura di lasciarsela sfuggire. Quindi dobbiamo goderci la nostra presenza qui, avere un pizzico di fortuna e non arrenderci mai, qualunque cosa accada. È normale che più si ha paura, più dolce può essere la vittoria se la si raggiunge".

Ossessione Champions?

"No, non siamo ossessionati da questo trofeo. È la nostra missione: siamo ossessionati dalla competizione. Ovviamente vincere la Champions League è molto importante, ma credo che possiamo affermare che la nostra stagione è già un successo finora - aggiunge - È difficile rispondere al perché continuiamo a vincere in modo straordinario. C'è qualcosa in questo club. Non è la fortuna; da cosa dipenda non lo so davvero - vale la pena di studiarlo. Può essere la qualità, il carattere, la storia, ma è successo così tante volte che non è una cosa casuale!”.

Il gruppo

"Lo spirito del mio gruppo, le difficoltà che abbiamo avuto in questa stagione, sono state un'opportunità per i giocatori di mostrare un buon atteggiamento e pazienza. Prenderemo questa partita come un'opportunità per migliorare".

Modric e l'obiettivo sesta Champions

Presente in conferenza stampa anche il fantasista Luka Modric alla sua ultima partita con il Real Madrid: "Siamo felici di stare qui, e con grande fiducia per giocare la partita più importante. Sembrava incredibile che potessimo arrivare a un momento come questo, ma ora ci siamo e dobbiamo sfruttarlo. Per me vincere sei volte la Champions sarebbe qualcosa di inimmaginabile, davvero impressionante - aggiunge - Per noi non è stata la settimana più tranquilla, tutti ci danno per favoriti, però noi non la pensiamo così. Io dico 50% a testa, perché il Borussia è forte ed è reduce da una grande stagione. Comunque abbiamo sempre dimostrato che anche quando le cose non si mettono bene, noi continuiamo a batterci. Ma spero che non ce ne sia bisogno".