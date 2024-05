Terzic: "Eravamo sfavoriti anche con Atletico e Psg. Ho grande stima di Ancelotti"

Edin Terzic ha presentato in conferenza stampa la finale di Champions League di sabato sera contro il Real Madrid di Carletto Ancelotti . Il tecnico tedesco ha dichiarato: "Ho detto che la finale non si gioca, si vince. Questo è il nostro obiettivo chiaro. Ovviamente siamo contenti di essere qui, la strada passa attraverso il Real, ma il nostro obiettivo è tenere il trofeo nelle nostre mani". Terzic ha poi aggiunto: "Dieci anni fa avrei mai pensato che sarei arrivato in finale a Wembley? No. E quattro mesi fa? Quando ci siamo qualificati agli ottavi? Nemmeno. Ad ogni partita il cammino si accorcia e la fede si rafforza".

Terzic su Ancelotti

Su Carlo Ancelotti e sul Real Madrid, Terzic ha poi continuato così: "Ho la massima stima per lui. Come vengono gestite le squadre, come giocano i giocatori per lui: è un modello per i giovani allenatori, me compreso. Sappiamo che il Real è la squadra di maggior successo in questa competizione. Hanno perso solo due volte in questa stagione. Ma siamo anche pronti a giocare ai massimi livelli. In una finale, la cosa più importante è la partita. Eravamo sfavoriti anche contro Atletico e PSG, abbiamo una possibilità".