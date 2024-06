Pirlo, Allegri e Ferguson alla finale Champions: l'incontro diventa virale

LONDRA (Regno Unito) - Nel giorno in cui gli è stato notificato il licenziamento per giusta causa da parte della Juventus, l'ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri, sostituito da Paolo Montero nelle ultime due giornate di campionato dopo il successo in Coppa Italia, ha voltato pagina ed è volato a Wembley per assistere alla finalissima di Champions League tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Borussia Dortmund rivelazione della competizione. Con lui, però, ci sono due leggende del calcio internazionale e l'incontro è diventato immediatamente virale sui social.