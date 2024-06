Florentino Perez supera Bernabeu: "Sono due i segreti del Real Madrid"

Dopo la vittoria del Real Madrid in finale contro il Borussia Dortmund , Florentino Pérez ha dichiarato: "Siamo molto contenti, vincere una Champions League non è facile, il Real Madrid in questa competizione ha una storia che tutti conoscono. Sono più motivati, crescono, abbiamo fatto una buona competizione e siamo degni di questa Coppa, per noi la 15esima". Il presidente delle Merengues ha superato Bernabéu : "L'ha creata lui e il merito è crearla più che vincerla. È una competizione che fin dalla sua origine, che Bernabéu ha creato con L'Équipe, è nella storia del nostro club. I segreti del Real Madrid? La squadra, nessuno è sopra il gruppo, e i suoi tifosi".

Perez su Kroos e Courtois

Su Toni Kroos, Perez ha dichiarato: "Era quello che voleva, ritirarsi al vertice. È un giocatore che senza dubbio sarà una delle grandi leggende del Real Madrid. Courtois? All'inizio della stagione ha avuto molta sfortuna, due crociati, è stata una stagione in cui con grande fatica è riuscito ad arrivare alla fine." Poi su Vinicius e Carvajal ha aggiunto: "Tutti hanno giocato per aiutare la squadra, a volte Vinicius segna e altre volte Joselu segna. E tutti sono ugualmente contenti, quello che conta è la squadra, l'atmosfera in cui vivono, che è una grande famiglia, è una cosa sola".

Un messaggio ai tifosi

"Sono emozionato nel vedere tutti i tifosi portare i giocatori alla vittoria. È arrivato il momento in cui hanno detto "adesso" e nessuno dubitava che avremmo vinto. Questo è il punto di partenza per provare a vincere la 16esima". Infine su Modric, Perez ha concluso così: "Penso che continuerà con noi per un'altra stagione".

Florentino Perez nella storia

Florentino Pérez è il primo presidente nella storia del calcio a vincere sette volte la massima competizione continentale e a superare le sei Coppe dei Campioni del Santiago Bernabéu. Dietro entrambi c'è Silvio Berlusconi che ha vinto cinque volte.