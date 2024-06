New Real Madrid! Da Mbappé a Endrick: lo squadrone del futuro è pronto

Camavinga, più Champions di Zidane

Ancora più giovane di loro è Eduardo Camavinga, francese come Mbappé, che a 21 anni ha già vinto più Champions League di Zinedine Zidane e ha tutta l'intenzione di puntare alle 3 di Raymond Kopa, alle 4 di Raphael Varane e alle 5 di Karim Benzema, gli altri suoi connazionali che hanno sfruttato al massimo la fortuna di ritrovarsi nei due Grandi Real della storia: quello in bianco e nero a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta e quello a colori targato, in panchina da Carletto e dallo stesso Zizou, tecnici in grado di arricchire con tre Coppe dei Campioni a testa la bacheca più importante del calcio mondiale, quella del Santiago Bernabéu. Stesso discorso per Federico Valverde che, in mezzo a tanta gioventù, dall'alto dei suoi 25 anni è il più vecchietto dei prodigiosi giovanotti chiamati a formare la spina dorsale del Real del futuro. Per quanto riguarda la bandiera uruguaiana, soltanto José Santamaria, difensore centrale del primo Grande Real, l'ha fatta sventolare più volte di lui (4) dopo una finale della massima competizione continentale.