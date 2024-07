Girona in Champions con il City: la mossa anti esclusione spiegata dall’Uefa

La cessione delle quote: il comunicato Uefa

Il comunicato poi prosegue con la spiegazione della cessione delle quote a dei trust indipendenti: "In particolare, gli investitori interessati hanno trasferito le loro azioni nel Girona FC e nell'OGC Nice a fiduciari indipendenti attraverso una struttura di blind trust istituita sotto la supervisione della Prima Camera del CFCB. Tale fiducia cieca è stata accettata dalla Prima Camera del CFCB in via eccezionale per le competizioni UEFA 2024/25. Gli amministratori scambieranno regolarmente informazioni con la Prima Camera del CFCB durante la stagione 2024/25.