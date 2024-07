Juve, la Champions è un jackpot: quanti milioni subito e tutti i premi

TORINO - Sì: va bene l’abolizione dei gironi, vanno bene le due partite in più, ma il vero jolly che l’ Uefa cala sul tavolo del risiko calcistico europeo è legato all’ aumento dei premi che garantirà la partecipazione alla nuova Champions League . Così, giusto per cominciare, a Nyon hanno aumentato il montepremi generale che passa da 2 a 2,5 miliardi a stagione . Giusto per aumentare l’appetito oltre il prestigio sportivo, semplifichiamo la questione economica con una sintesi efficace: chi arriva in fondo può portare a casa fino a 155 milioni tra premi e bonus vari . Ma restiamo alle questioni più concrete che riguarda i premi di partecipazioni che, nel caso specifico della Juventus , si assesteranno poco sopra i 49 milioni (seconda quota italiana dopo l’ Inter a 50) tra bonus partecipazione, bonus posizione in campionato e market pool.

Poi ci sono gli introiti che derivano dalle vittorie e dal passaggio del turno: 2 milioni a testa alle prime otto, 1 milione alle altre sedici. Nella prima fase “a campionato” verranno assegnati 2,1 milioni di euro per ogni vittoria e 700.000 euro per pareggio (con 8 vittorie si portano a casa 16,8, con un percorso medio intorno ai 10). La qualificazione agli ottavi vale 11 milioni, ai quarti 12,5, alle semifinali 15 milioni, alla finale 18,5 e la vittoria frutta 6.5 milioni. Il tutto a costituire un golosissimo jackpot alla fine di una lunga maratona calcistica.

Dove vedere la prossima Champions League

Tutte le partite (si giocherà 11 mesi su 12, quindi con la scomparsa della pausa invernale che era successiva ai gironi) continueranno a essere trasmesse il martedì e il mercoledì con 3 gare alle 18.45 e 7 alle 21.05 mentre dai quarti si giocherà sempre alle 21.05: l’ultima giornata dei gironi si giocherà in contemporanea. La grande novità, però riguarda la cosiddetta “settimana esclusiva” in cui dal martedì al giovedì si giocheranno sole le gare della Champions (e in altre due settimane quelle di Europa League e Conference League). Dagli ottavi in poi il tabellone sarà di tipo tennistico, vale a dire senza sorteggi ma con il percorso già delineato. Per quanto riguarda le tv, per il prossimo triennio (2024-2027) le Coppe Europee saranno in esclusiva su Sky (e Now, il servizio streaming) che ha deciso di non trasmettere nessun match delle italiane in ‘“chiaro”.

Su TV8 ogni turno sarà mandata in onda in chiaro la miglior partita fra squadre straniere. Prime Video, servizio di Amazon, trasmetterà invece una gara di Champions League in esclusiva ogni mercoledì sera, dalla fase a gironi fino alle semifinali. Quindi, a meno di cambiamenti di programma per ora non previsti (Sky ha deciso di privilegiare gli abbonati) per seguire le italiane in Champions sarà necessario abbonarsi alla pay-tv o al servizio streaming Now.