Arrestati due arbitri di Dinamo Kiev-Rangers: vagavano per strada ubriachi

LUBLINO (Polonia) - Questa sera (ore 20) all'Arena Lublin va in scena il match valido per l'andata del terzo turno preliminare di Champions League tra Dinamo Kiev e Rangers con già un colpo di scena. TVP Sport riporta che Bartosz Frankowski e Tomasz Musial , rispettivamente Var e Avar assegnati alla partita, sono stati arrestati perché colti con un tasso elevato di alcol nel sangue.

Cosa è successo

La coppia polacca è stata fermata nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 agosto (verso le 2:00) proprio a Lublino mentre passeggiava per le strade della città insieme ad una terza persona che aveva cartello stradale sotto braccio. Catturata l'attenzione delle forze dell'ordine ai due è stato effettuato l'alcol test: il tasso era di 1,7 per Frankowski ed 1,8 per Musial.

La UEFA è subito intervenuta trovando i sostituti ovvero i connazionali Kwiatkowski e Malec, nel mentre la Federcalcio polacca ha aperto un'indagine sull'accaduto che potrebbe portare alla risoluzione dei contratti.