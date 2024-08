Mourinho mastica amaro, niente Champions: Fenerbahce out, passa il Lille

Il Fenerbahce di Mourinho viene eliminato al terzo turno di qualificazione della Champions League. Agli spareggi finali per l'accesso ai gironi va il Lille, che ha piegato i turchi ai supplementari. All'Ulker Stadium Sukru Saracoglu è terminata 1-1. Nei 90 minuti regolamentari i turchi avevano chiuso avanti per 1-0; all'andata in Francia era finita 2-1 per il Lille.