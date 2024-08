Mourinho furioso, Fenerbahce eliminato: "Non dico altro, andate a rivedervi Roma-Siviglia”

Polemiche e Mourinho. Due parole che spesso vengono utilizzate nella stessa frase. L'assist in questo caso ce l'ha fornito, ancora una volta dopo quanto successo pochi giorni fa nel campionato turco, il tecnico portoghese perché in conferenza è andato su tutte le furie parlando dell'arbitraggio della gara contro il Lille. "Andate a rivedervi la finale Roma-Siviglia" ha detto il tecnico al termine della partita che gli è costata l'eliminazione dalla Champions League. Il Fenerbahce ha racciuffato il 2-1 dell'andata con la rete di Diakité al 91esimo, salvo poi subire il gol di David su rigore a due minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. Ed è stato proprio quello l'episodio a far scatanerare l'ira dello Special One.