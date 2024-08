Sorteggi Champions, diretta: avversarie Juve, Inter, Milan, Atalanta e Bologna

Champions, il regolamento del sorteggio

Stabilite le fasce, ogni squadra sarà sorteggiata contro due avversarie da ognuna delle quattro urne, giocando una partita in casa e una in trasferta, e anche questo sarà stabilito dal sorteggio. La complessità del sistema ha convinto la Uefa ad avvalersi dei servizi di due società per automatizzare il processo. Ciascuno dei 36 club, a partire da quelli della fascia 1 per poi scendere alla fascia 4, vedrà estratta casualmente la propria pallina nell'urna e poi la visualizzazione in tempo reale degli avversari. Il computer dovrà rispettare due criteri: un club non può giocare contro una squadra dello stesso campionato, né contro più di due squadre dello stesso campionato. Ad esempio, la Juve non potrà affrontare l'Atalanta, né tre club di Premier League. Si prevede che il sorteggio durerà 35 minuti, più o meno quanto accadeva egli anni precedenti, ma il calendario delle partite di questa fase - che comincerà col primo turno il 17-19 settembre - sarà disponibile solo due giorni dopo il sorteggio, sabato 31 agosto.