Pessotto: "Juve, girone affascinante. Motta e i giovani, la cosa più bella...”

Si sono conclusi a Montecarlo i sorteggi della Champions League 2024/2025 . Gli uomini di Thiago Motta conoscono ora il proprio destino all'interno del nuovo formato della massima competizione europea per club, che debutterà il 17 settembre con la 1ª giornata del girone unico a 36 squadre. La Juventus, appartenente alla fascia 2 - la stessa di Milan e Atalanta - ospiterà allo Stadium il Manchester City di Pep Guardiola . Le altre sfide prevedono invece Lipsia (trasferta), Benfica (in casa), Club Brugge (trasferta), Psv (in casa), Lille (trasferta), Stoccarda (in casa) e Aston Villa (trasferta): il calendario degli incontri sarà reso noto sabato 31 agosto. A commentare l'esito del sorteggio, il dirigente dell'area giovanile Gianluca Pessotto .

Pessotto: "Pronti per tutto ciò che ci aspetta"

"Girone affascinante con sfide affascinanti - ha dichiarato Pessotto a Sky - . Sarà un giorne tirato fino all'ultimo. Bisogna giocarsela bene perché ci aspettano sfide difficili soprattuto in trasferta. La sensazione è che ci sarà una classifica corta e che dunque i dettagli faranno la differenza. Ci sarà da giocarsela fino alla fine. Motta? Ho una sensazione positiva. I giocatori hanno bisogno di tempo per entrare nella filosofia Juve, ma siamo partiti bene e siamo contenti, anche se la stagione è lunga e complicata e tutti i giocatori saranno determinanti. Vedremo tutti all'opera. Bello vedere i giovani dell'Academy esordire con successo in prima squadra. Soprattutto in termini di gol. Siamo attrezzati per affrontare tutto ciò che ci aspetta", ha concluso Pessotto.