Marotta, Champions e obiettivi Inter: "Inzaghi ha una rosa competitiva"

Marotta: "Formula affascinante"

"È una formula nuova e affascinante, un'adrenalina diversa - ha dichiarato il presidente dell'Inter ai microfoni Sky - . Molto coinvolgente. L'importante è presentarsi nel migliore dei modi dal punto di vista di infortuni e squalifiche. Negli ultimi anni siamo cresciuti molto, non c'è scelta tra campionato e Champions, dobbiamo onorarle nel migliore dei modi. Abbiamo messo a disposizione di Inzaghi una rosa competitiva. Non dobbiamo mettere ansia, ma la giusta pressione di un club come l'Inter. Tenteremo di arrivare tra le prime otto, ma non dobbiamo confondere arroganza con ambizione. Abbiamo voglia di fare bene e arrivare in alto", ha concluso Marotta.

Zanetti: "In Europa c'è equilibrio"

Al termine del sorteggio di Montecarlo, è intervenuto anche il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti: "Stiamo lavorando con grande umiltà - ha dichiarato a Sky - credo che il gruppo è cresciuto e siamo pronti per questa nuova competizione difficile e delicata. Ci siamo anche noi e vogliamo essere protagonisti. Noi non ci siamo mai nascosti, siamo pronti ad affrontare sia campionato che Champions, questo gruppo può farlo da protagonisti. In Europa c'è equilibrio, due anni fa siamo arrivati in finale e ci vogliamo riprovare e speriamo di arrivare in fondo", ha concluso Zanetti.