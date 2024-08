Baresi: "Milan, non pensavamo di partire così. Champions, vedremo"

Baresi: "Avvio di stagione inaspettato"

"Siamo tutti curiosi. È tutto nuovo e diverso, bisogna pensare partita per partita. Staremo a vedere come sarà - ha dichiarato Baresi ai microfoni di Sky - . Il Milan deve sempre pensare a giocare e vincere sia in Italia che all'estero. Occorre fare più punti possibili, bisogna fare i conti con tutte le squadre. Il Milan ha qualità, non pensavamo di partire così. L'atteggiamento, lo spirito non deve mai mancare, nel campionato italiano le insidie ci sono sempre. Dobbiamo far venire fuori le nostre qualità".