Inter, City 'dimenticato': la rivincita per Istanbul su... Instagram

I sorteggi della Champions League hanno emesso il loro verdetto. Un nuovo format, senza fase a gironi, con una classifica unica e incroci interessanti sin dalle prime battute in una competizione che si preannuncia scoppiettante. Tra le vare sfide sorteggiate dal super computer (avviato a ogni club da Cristiano Ronaldo ) c'è anche qualche remake di finali: Borussia Dortmund-Real Madrid (ultima giocata), ma anche Manchester City-Inter (due anni fa). Nel pubblicare sui propri canali social i vari accoppiamenti c'è un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi nerazzurri sul post pubblicato dal club.

"L'inter che non tagga il City mi gasa" ha scritto un sostenitore nerazzurro. Ma la 'dimenticanza' è voluta? Lasciamo il beneficio del dubbio ma forse è più sì che no, perché quando, durante il sorteggio, è uscito proprio l'incontro tra le due squadre, da Manchester hanno postato su X il gol di Rodri, decisivo in quella notte di Istanbul con tanto di scritta: "Sarebbe scortese non postarlo stasera!". Ovviamente scatenando la reazione divertita di tanti tifosi dei Citizens. Insomma, City-Inter è già iniziata una sfida a distanza in attesa della partita sul campo dell'Etihad.