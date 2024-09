Superlega? Il problema era il nome: bastava chiamarla Nuova Champions…

Facciamo due calcoli: ci sono 36 squadre. Possono fare da un minimo di 0 punti a un massimo di 24. Il che significa che esistono 25 potenziali gradini della classifica. Quindi, se le squadre si distribuissero in modo omogeneo, si avrebbero come minimo 11 ex aequo. Nella realtà saranno probabilmente molti di più, con la concreta possibilità di avere anche più di due club con gli stessi punti (36 squadre e solo 8 partite per metterle in graduatoria creeranno addensamenti). A quel punto il regolamento dice che contano i gol: la differenza reti, i gol totali, i gol segnati in trasferta, eccetera. È giusto? Non del tutto perché - per esempio - se due squadre dovranno confrontare i loro gol per guadagnare il 24° posto evitando l’eliminazione, lo faranno dopo aver incontrato avversari diversi, in condizioni diverse. È vero che i sorteggi hanno tenuto conto delle fasce, ma queste sono molto eterogenee (nella quarta fa differenza pescare l’Aston Villa e lo Slovan).