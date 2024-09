Uefa, rivoluzione sui prezzi dei biglietti: i dettagli

Arrivano importanti novità per i supporter che seguiranno le proprie squadre del cuore in giro per l'Europa: fissato un tetto dei prezzi per i biglietti dei tifosi ospiti per Champions League , Europa League e Conference League . Secondo quanto diramato dai canali ufficiali dell' Uefa , dopo aver raggiunto un accordo con i club e aver ottenuto il parere positivo dall'European Club Association (ECA) e il Football Supporters Europe (FSE), si è proceduti alla ratifica di questa importante decisione. Lo scorso anno erano state diverse le proteste da parte di gruppi organizzati che avevano denunciato l'elevata onerosità nell'acquisto dei tagliandi per i match europei.

Accordo per i prezzi dei biglietti: si parte dal 2025

Per la stagione europea che inizierà tra poco più di quindici giorni, il prezzo massimo del biglietto per i tifosi ospiti sarà di 60 euro in Champions League, di 40 euro in Europa League e 20 euro in Conference League. Mentre, a partire dall’anno dalla stagione 2025/26, tale importo sarà ridotto ad un prezzo massimo di 50 euro in Champions League, 35 euro in Europa League e 20 euro in Conference League.



Il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin si è detto molto soddisfatto di questa svolta: "La decisione di oggi segna un altro passo fondamentale nel riaffermare l'impegno della UEFA nel migliorare l'esperienza dei tifosi durante le partite. Introducendo politiche più favorevoli ai tifosi, continuiamo la nostra missione per mantenere il calcio uno sport inclusivo nel mondo." seguire le loro squadre sono apprezzate e riconosciute".