Vlahovic in Champions con l'Atalanta! Liste e sorprese di Inter, Milan e Bologna

Una sorpresa nella lista Champions dell’Inter. Tutto come previsto in quella del Milan. I campioni d’Italia hanno infatti deciso di escludere Joaquin Correa (che resta sempre tra gli esuberi nerazzurri, nonostante sia diventato in campionato il quinto attaccante di Inzaghi) e l’ultimo arrivato Tomas Palacios (che oggi dovrebbe rientrare dall’Argentina dopo aver espletato alcune pratiche burocratiche relative al visto di lavoro). Presente invece l’infortunato (al momento) Tajon Buchanan, che anche ieri ha lavorato sul campo, ma che comunque dovrà sostenere tutta la preparazione, motivo per cui sarà a disposizione dell’allenatore piacentino tra fine ottobre e inizio novembre. In questo modo l’esterno ex Bruges, calendario alla mano, salterà sicuramente le prime quattro sfide europee, ma potrebbe, anzi dovrebbe, essere presente per la seconda metà del torneo, per una possibile convocazione col Lipsia a fine novembre, Leverkusen a dicembre e le due sfide di gennaio contro Sparta Praga e Monaco.