Psv, un big salta la Juve in Champions? Infortunio in amichevole: l'annuncio

Possibile assenza pesante per il Psv Eindhoven in vista dell'impegno di Champions League contro la Juventus . I bianconeri, dopo la pausa nazionali e la partita contro l'Empoli, sfideranno gli olandesi nella prima giornata del nuovo format europeo . Rischia di saltare l'appuntamento dell'Allianz Stadium Hirving Lozano , uno degli uomini di punta della squadra di Peter Bosz nonché vecchia conoscenza del campionato di Serie A.

Psv, Lozano ko: salta la Juve in Champions?

L'ex Napoli, secondo quanto comunicato dal Psv attraverso i propri canali ufficiali è stato vittima di un infortunio muscolare. Non è stata specificata l'entità del problema né, tantomeno, quanto tempo dovrà restare ai box. Questa la nota del club: "Hirving Lozano non sarà disponibile per il prossimo periodo. Il messicano ha abbandonato la partita amichevole contro il KRC Genk (1-1) per un infortunio muscolare".

Se la Juve dovrà dunque fare i conti con diversi acciaccati, i biancorossi rischiano di perdere uno dei punti di riferimento della squadra: in questo avvio di stagione Lozano è stato il calciatore del Psv a segnare più gol: 4 in 4 partite (più un assist), diventando anche capocannoniere in Eredevisie dopo i primi 360'. Il messicano, tra l'altro, ha un "legame" particolare con la Juventus per una partita risalente a 5 anni fa...