"La Juve ha una nuova filosofia": De Bruyne accende la Champions

Campione in campo. Schietto, non banale e sincero fuori dal verde, almeno nel rilasciare le interviste. Kevin De Bruyne, assoluto protagonista della vittoria del Belgio contro Israele in quel di Debrecen (la partita è stata disputata in Ungheria perché a Bruxelles sarebbe stata troppo alta la tensione per il pericolo attentati) ha infatti trascinato la sua nazionale con due reti – che sarebbero potute essere tre qualora il centrocampista dei “Diavoli rossi” non avesse lasciato al compagno Openda un secondo calcio di rigore assegnato in favore della sua squadra (poi tra l’altro fallito dall’attaccante) – nel 3-1 dei suoi nella gara inaugurale di questa Nations League.