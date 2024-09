City-Inter, brutte notizie per Guardiola: un big out per infortunio

Brutte notizie per Pep Guardiola in vista dell'esordio in Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi. In occasione della sfida di Nations League tra Olanda e Germania, terminata in parità con il risultato finale di 2-2 (complice anche un altro errore grossolano di De Ligt), il difensore olandese Nathan Aké è stato costretto a lasciare il terreno di gioco poco prima della fine del primo tempo. Il centrale olandese del Manchester City ha cercato di stoppare un pallone in area della Germania e si è accasciato al suolo per poi uscire direttamente in barella. Le condizioni del giocatore restano da valutare e gli esami forniranno più certezze, ma la sua presenza per la sfida europea contro l'Inter di Simone Inzaghi è sicuramente compromessa.