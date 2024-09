Al via su Sky le Coppe Europee: più squadre, più calcio, più spettacolo

Più squadre, più calcio, più spettacolo : le grandi stelle d’Europa giocano nella Casa dello Sport di Sky . Ormai manca davvero pochissimo, dal 17 settembre su Sky e in streaming su NOW arrivano le nuove Coppe Europee, 51 imperdibili notti UEFA per 527 partite live totali , un’avventura unica da vivere come allo stadio. Ripartenza al top tra storia e innovazione: UEFA Champions League , UEFA Europa League e UEFA Conference League portano in campo un nuovo format , che moltiplicherà emozioni e suspence. Grande attesa per le 8 squadre italiane protagoniste delle tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale che offrirà più partite e più scontri tra le big già nella fase iniziale . E, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo : Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 (inclusi i preliminari dei playoff che si sono svolti ad agosto) fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 gare da vivere in esclusiva su Sky e NOW anche grazie a Diretta Gol. Una nuova, lunga avventura che si estenderà fino al 2027 e che Sky Sport racconterà giorno dopo giorno grazie a una copertura editoriale unica : la settimana dei match verrà analizzata a partire dagli allenamenti, con news e interviste live delle otto squadre italiane e dei top team internazionali, per un lungo prepartita che arriverà fino all’immediata vigilia dei match.

Si parte martedì 17 settembre con il debutto della nuova UEFA Champions League e la sua “league phase”, con le affascinanti sfide del girone unico, il campionato d’Europa. Nelle due serate a settimana dedicate alla più prestigiosa delle Coppe Europee, il martedì e il mercoledì - anche giovedì 19 settembre, nella settimana inaugurale - la Signora d’Europa Federica Masolin condurrà Champions League Show , lo studio pre e postpartita con le leggende del calcio che compongono la squadra di Sky Sport, per analizzare e approfondire i temi di tutti i match stimolando il dibattito calcistico. Paolo Condò sarà la “prima firma” giornalistica, mentre Mario Giunta - conduttore anche dello studio di Europa League, tutti i giovedì - proporrà notizie, statistiche, curiosità e spazi di approfondimento. Gli inviati dai campi garantiranno aggiornamenti tempestivi e interviste ai protagonisti, con una novità : in occasione di alcuni match, condurranno anche dei pre e postpartita dedicati al singolo evento, per garantire a tutte le gare più rilevanti una grande copertura anche in caso di sovrapposizioni. Il giovedì sarà il giorno di UEFA Europa League e UEFA Conference League , in versione rinnovata e ancora più dinamica: per la prima il via alle sfide avverrà eccezionalmente di mercoledì, il 25 settembre ; per la seconda, il 3 ottobre .

Uno show che inizia prima dei match, entra nel vivo dell’evento e prosegue oltre i novanta minuti di gioco grazie alla copertura non stop di Sky Sport 24 e delle sue finestre sempre aperte con vista sull’Europa. Grande attenzione come sempre alla tecnologia: sarà possibile vivere l’atmosfera e l’adrenalina dei più straordinari palcoscenici del calcio europeo grazie a innovative inquadrature aeree con Robycam, droni dedicati e camere Mini Ultra Motion da bordocampo. Sviluppo e sperimentazione per migliorare anche nel corso della stagione la visione dei match prodotti da Sky Sport, come i nuovi “slomo” iperdefiniti e l’implementazione della realtà aumentata direttamente sulle azioni in campo. E ancora, gli effetti audio entreranno in una nuova dimensione, per rendere ancora più immersiva e completa l’esperienza di visione. Il tutto con il meglio della tecnologia e della qualità di visione, grazie al canale Sky Sport 4K, per i clienti Sky Q satellite, Sky Glass, Sky Stream. Disponibili anche per le Coppe Europee Sky Sport Plus, per accedere a match center, risultati e classifiche, lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione, e l’APP Sky Go.

La settimana di coppe su Sky

Nelle settimane dedicate alle Coppe UEFA, Sky Sport garantirà come sempre una copertura ricca e capillare, che non si limiterà alle partite, ma scatterà fin dai giorni che precedono le sfide europee. Tutto quello che c’è da sapere sarà sul canale all news Sky Sport 24: dai collegamenti dai ritiri delle squadre italiane e dei principali club internazionali agli allenamenti in diretta e alle interviste ad allenatori e giocatori. In particolare, dal lunedì al venerdì, alle 14, spazio a Euro Show, condotto da Valentina Mariani e Niccolò Omini; mentre ogni lunedì alle 21 appuntamento con Champions League Preview, per tutte le anticipazioni sui temi della settimana di Coppe. Si scenderà in campo nelle serate del martedì e del mercoledì, con un triplo appuntamento in compagnia di Champions League Show, che alle 18 e alle 19.30 guiderà gli appassionati verso il calcio d’inizio delle sfide pomeridiane e serali, quelle delle 18.45 e delle 21. A seguire, dalle 23, highlights, commenti, interviste e aggiornamenti postpartita, per non perdere neanche un istante delle emozioni delle gare. Un appuntamento che vedrà anche la presenza di ospiti eccezionali, guest star non solo appartenenti al mondo del calcio. Il tutto in uno studio futuristico, dove la realtà aumentata arricchirà e completerà il racconto editoriale e consentirà al telespettatore di partecipare all’evento sportivo a 360 gradi. Nei giovedì di Coppa, i pre e i postpartita di UEFA Europa League e UEFA Conference League saranno condotti da Mario Giunta. Dal martedì al giovedì alle 18.45, Campo Aperto Europa, spazio di approfondimento sulle Coppe con collegamenti, news e interviste. Il martedì e il mercoledì, a mezzanotte, After Party, con i commenti dei talent di Sky Sport nello studio di Federica Masolin, che condurrà anche una nuova rubrica in chiusura della settimana europea, il giovedì: After Party – Best of Europe, il programma che in un’ora, dalle 23.30, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di sfide continentali, con i commenti di chi ha vissuto in prima persona le emozioni delle partite, per rivivere tutto il meglio delle Coppe. Oltre ai talent, protagonisti del racconto i giornalisti di Sky Sport e le firme confermate anche per questa stagione, tra cui Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino.

Highlights, risultati e classifiche nell’appuntamento del martedì, mercoledì e giovedì all’una di notte con Goleador Europa. Speciali, approfondimenti, partite storiche e produzioni originali arricchiranno l’offerta per gli abbonati: in occasione della prima giornata sarà in onda una puntata speciale di Federico Buffa Talks, una conversazione del narratore con il direttore Federico Ferri, dedicata alle storie che ci hanno fatto emozionare “nelle notti di Coppe e di campioni”.