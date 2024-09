Milan-Liverpool, Slot e l'annuncio su Chiesa: cosa ha detto

Slot poi parla di Szoboslai e Mac Allister: "Tutti i giocatori sono importantissimi, tutti hanno lo stesso peso quando giocano e quando no. Quando non facciamo possesso lui fa un lavoro impressionante a livello di pressing e deve essere coinvolto di più nella fase di creazione di gioco - dice a proposito dell'ungherese -. Sta facendo benissimo fino a oggi e in una squadra come questa avrà modo di farsi vedere di più e segnare dei gol". "Ho solo giocatori importanti, per domani e per tutte le partite. L'ho tolto dopo 26 minuti contro il Nottingham e questa sostituzioni aveva a che fare con la sua condizione e la nazionale. Penso che sarà in grado di giocare domani: vedremo se 60 o 90 minuti. Dipenderà dalle decisioni", rivela invece parlando dell'argentino.

L'annuncio di Slot su Chiesa

Poi su Chiesa non ha dubbi: "Giocatore di qualità con un sacco di gol. Cerca anche di recuperare i palloni e può giocare in tante posizioni. Domani sarà in panchina: non penso che bisogna aspettarsi troppo ma giocherà i primi minuti con questa maglia. Non mi aspetto un inizio da titolare, perché ha fatto tanto allenamento individuale". Sul format della nuova Champions League commenta: "Non so quanti punti servano per passare alla fase successiva. Io lavoro in Europa da alcuni anni e cercavamo di raggiungere sempre il massimo dei punti: non so dire con esattezza quanti ne servano ma uno deve vincere più partite possibile. Sul formato so che mi piace, che si può vedere calcio tutte le sere in televisione e vedere partite di altissimo livello". Infine un pensiero su Rafa Leao: "È un grandissimo giocatore, un top player ma quando si parla di loro si dimentica quelli che sono appena al di sotto. Come fermarlo? Dipenderà dalla performance della squadra intera, sappiamo che ci sono molti altri giocatori".