Champions, cosa serve per andare avanti? Le simulazioni dicono che…

Come a scuola, cominciata ieri anche per gli ultimi studenti italiani a tornare sui banchi, anche per la Champions League che invece comincia oggi all’inizio è bene ripassare. Ripassare il regolamento, in questo caso, visto che siamo di fronte a un torneo completamente nuovo e dal formato insolito. La principale novità è che non ci sono più i gironi, ma una classifica unica che racchiuderà tutte e 36 le squadre partecipanti, come in un maxicampionato. Diversamente da quanto accadrebbe in un campionato, però, le squadre non si affronteranno tutte tra loro: per ognuna sono state sorteggiate otto partite (con due avversarie per ciascuna delle quattro fasce di valore), da giocare metà in casa e metà in trasferta. Juventus e Psv Eindhoven, per esempio, non avranno avversari in comune.