Benitez assente in Juve-Psv: il motivo e chi è l'alternativa di Bosz

Un'assenza dell'ultimo minuto in casa Psv Eindhoven. La società ha comunicato questa mattina che il portiere Walter Benitez non prenderà parte al match contro la Juventus, anzi gli è stato concesso di tornare in Olanda per la nascita del figlio. Il giocatore, infatti, ha lasciato l'hotel a Torino ed è ripartito per andare a casa. L'allenatore Bosz, dunque, dovrà fare a meno di lui e al suo posto giocherà Drommel, il secondo portiere.

Benitez, assente in Juve-Psv

Subito un cambio, dunque, rispetto alle sensazioni della vigilia per quanto riguarda la formazione olandese. Walter Benitez è ripartito per tornare in Olanda e in accordo con la società ha lasciato il ritiro del Psv. L'unica assenza 'forzata' per Bosz al momento in vista dell'esordio in Champions League contro la Juventus all'Allianz.