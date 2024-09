Vlahovic e l'attaccante Champions perfetto: "Ha il mio sinistro e..."

L'attaccante perfetto per la nuova Uefa Champions League che sta per iniziare? Ci pensa Dusan Vlahovic a costruirlo. Durante uno shooting della massima competizione europea, il giocatore della Juventus ha descritto, mettendo insieme le caratteristiche di diversi giocatori, quello che per lui potrebbe essere un centravanti "inarrestabile". "Ora dico tutto Vlahovic", esordisce scherzosamente il serbo. Il "robot" sarà composto da: "Destro di Kane , sinistro di... Mio ! (ride, ndr). Il colpo di testa di Lewandoski , forza fisica di Haaland , velocità di Mbappé e la tecnica di Vinicius ".

L'esordio della Juve con il Psv

Aldilà del siparietto simpatico, Dusan Vlahovic è focalizzato sull'esordio con la sua Juventus, che torna in Champions League dopo quasi due anni dall'ultima volta. All'Allianz Stadium arrivano gli olandesi del Psv, in una gara che si preannuncia molto insidiosa, come ha avvertito Thiago Motta in conferenza stampa.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE