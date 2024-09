Yildiz, chissà che direbbe l'Avvocato...gol come Del Piero, 3-1 Juve al Psv!

McKennie come Mbangula e Savona: gol alla prima da titolare

Il gol stappa la Juve, il Psv in difesa è evanescente: sale in cattedra Koopmeiners, l'olandese pennella un assist per McKennie che però non conclude potente e si vede parare la conclusione centrale. Continuano a fioccare occasioni per gli uomini di Motta: prima Koop diventa il finalizzatore per il cross di Locatelli, sinistro al volo fuori di un niente, poi al 28' arriva l'uno-due decisivo, da pugile, sull'avversario e sulla gara. Nico Gonzalez di forza sull'avversario, palla per Vlahovic che viene anticipato in area dal difensore, il tocco diventa l'assist perfetto per McKennie appostato a centroarea. E così anche il texano diventa il terzo indizio che fa la prova, Motta vede i gol dei debuttanti come nessuno, dopo Mbangula e Savona. Fiesta bianconera che diventa dominio, si va all'intervallo con Koopmeiners che di nuovo, stavolta incrociando un cross di Yildiz, va a pochi centimetri dal gol.