Yildiz come Del Piero: il primo gol in Champions del numero 10 è un capolavoro

Era destino. Kenan Yildiz gli è corso incontro ed è andato ad abbracciarlo. A prenderselo. Il gol all'esordio in Champions League contro il PSV è non solo un capolavoro ma anche un omaggio al suo mito e a quello di tutti i tifosi juventini, un destro pennellato all'incrocio dei pali alla Del Piero, un po' meno a parabola e un po' più potente e diretto, ma altrettanto imparabile come quelli che dipingeva il suo idolo. L'omaggio, il primo in assoluto, già c'era stato il 23 dicembre 2023: quel giorno Kenan segnò il suo primo gol in Serie A contro il Frosinone e tirò la fuori la lingua come faceva Alex mandando in estasi il popolo bianconero, tornato a sognare di avere un giovanissimo fenomeno tra le mani, di quelli che capitano rarissime volte nella vita. Stasera, nella casa della Juventus, Yildiz lo ha rifatto per un'altra prima volta indimenticabile, poi l'ha tirata dentro, quasi spaesato, provando a capire, probabilmente, se fosse sveglio. Si è portato le mani alla testa, incredulo per la favola a occhi aperti che sta vivendo. A fargli capire che era tutto reale ci hanno pensato i suoi compagni di squadra, travolgendolo per esultare nel delirio dello stadio.