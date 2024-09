Juve, le rivali in Champions: problema per l'Aston Villa, Watkins va ko

Mentre la Juventus vinceva in larga misura contro il Psv Eindhoven, in campo c'era anche una delle altre squadre che i bianconeri dovranno affrontare in Champions League: l'Aston Villa di Unai Emery. Se il risultato ha sorriso ai Villans nel confronto con lo Young Boys, per il tecnico spagnolo non sono arrivate solo buone notizie dal match, vista la sostituzione obbligata per Ollie Watkins.