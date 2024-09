Locatelli: “Risultato positivo ma potevamo fare di più. Ci dispiace per..."

Nella notte del ritorno in Champions League con il gol all'esordio di Yildiz, con il 10 sulle spalle e una pennellata alla Del Piero; nella notte del 3-1 al PSV, strapazzato all'Allianz Stadium, i meriti vanno anche a un centrocampo super. A fine gara Manuel Locatelli ha commentato ai microfoni di Sky: "Peccato per il gol subito nel finale, potevamo fare meglio come possesso palla nella loro metà campo, ma è stato positivo iniziare così la Champions".