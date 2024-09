Milan-Liverpool, tifoso investito in autostrada: morto con il biglietto in tasca

Aveva in tasca il passaporto e un biglietto per la partita Milan-Liverpool di Champions League in programma stasera allo stadio Meazza di Milano il tifoso irlandese di 51 anni travolto e ucciso la notte scorsa mentre attraversava l'autostrada A4 a piedi nel tratto tra Dalmine e Bergamo. Dalle prime indagini risulta che l'uomo - atterrato a Orio al Serio poche ore prima con un volo da Manchester - abbia scavalcato la recinzione per raggiungere l'albergo sull'altro lato dell'autostrada. Non lontano si trova però un sottopasso, del quale probabilmente il 51enne ignorava l'esistenza. Con l'uomo c'erano altre due persone che a loro volta si sono avvicinate all'A4 per poi decidere di non attraversarla, come un testimone ha riferito alla polizia stradale, che ora è alla ricerca dei due uomini che potrebbero essere denunciati per omissione di soccorso.