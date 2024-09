Koopmeiners, parole da leader Juve: "Felice ma dobbiamo fare meglio"

La premessa è tutto un programma: "Innanzittutto, sono molto contento di essere qui. Sono in un club straordinario, volevo giocare con questa squadra". Teun Koopmeiners non ha perso occasione per ribadirlo neppure dopo la vittoria della Juve sul Psv nella prima giornata della nuova Champions League : "È speciale. Siamo felici del risultato, abbiamo vinto 3-1 e va bene, ma dobbiamo far meglio nel possesso palla, dobbiamo tenerla di più: quando hai la palla per cinque minuti loro si stancano ed è più facile attaccare. Anche ad Empoli abbiamo fatto meglio, pur senza segnare".

"Siamo contenti del risultato. Penso che qualche volta abbiamo fatto buone uscite, ma vogliamo giocare così per novanta minuti e non l'abbiamo fatto. Vogliamo controllare la partita, ogni minuto e non solo per una parte della gara. Abbiamo fatto molto bene oggi in alcuni frangenti, ma altre volte no".

Intanto, la condizione cresce. Come la Juventus: "Fisicamente mi sento meglio rispetto a quando sono arrivato, ho lavorato nella sosta nazionali. Non sono al cento per cento, serve più tempo, ma ho giocato per due volte novanta minuti e mi sento bene fisicamente".