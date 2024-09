Tracollo Milan, 3-1 Liverpool e Maignan ko. Eurorivali Juve, ko Stoccarda e Lilla

Il Liverpool vince 3-1 in rimonta in casa del Milan nel primo turno della nuova Champions League . I rossoneri passano in vantaggio a inizio gara con la rete di Pulisic al 3’ minuto di gioco ma i Reds riescono a ribaltare il risultato prima dell’intervallo con i gol di Konate e Van Dijk . Nella ripresa il definitivo tris degli inglesi con Szoboszlai . Debutto con il Liverpool per l’ex Juve Chiesa , entrato nel recupero. Inizia quindi con una sconfitta l’avventura europea del Milan di Fonseca , che deve fare i conti anche con l’infortunio di Maignan (uscito a inizio secondo tempo).

La classifica di Champions League

Il Bayern ne fa 9, poker di Kane

Successo clamoroso invece per il Bayern Monaco, che ha travolto 9-2 la Dinamo Zagabria di Pjaca. Partita indirizzata già nei primi 38 minuti con le reti di Kane (su rigore), Guerreiro e Olise. A inizio secondo tempo gli ospiti segnano subito due gol (con Petkovic e Ogiwara) ma poi i bavaresi rispondono e dilagano: a segno ancora Kane, che ne fa altri tre (due dal dischetto), e Olise. Nel finale, le reti di Sane e Goretzka per un incredibile e storico 9-2. Per la prima volta nella storia della Champions una squadra segna 9 gol in una sola partita.

Vincono Real Madrid e Sporting

Vince in casa anche il Real Madrid campione in carica: 3-1 allo Stoccarda al Santiago Bernabeu. Dopo il primo tempo terminato sullo 0-0, a inizio ripresa il gol di Mbappé sblocca il risultato. Poi, dopo il momentaneo pari di Undav, ci pensano Rudiger di testa (su corner di Modric) ed Endrick (primo gol in Champions) a regalare la vittoria ad Ancelotti. Successo interno, infine, anche per lo Sporting che ha steso 2-0 il Lilla (rimasto in dieci dal 40’ per l’espulsione di Gomes). A decidere la partita di Lisbona, la marcatura di Gyokeres al 38’ e il raddoppio di Debast al 65’.