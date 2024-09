Diretta Bologna-Shakhtar Donetsk ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

È l'ora del ritorno per il Bologna, che prepara il suo esordio in Champions League sessant'anni dopo l'ultima discesa in campo in un match della massima competizione europea. Una partecipazione non preventivata, conquistata grazie al lavoro di Thiago Motta con la complicità di Zirkzee, Calafiori e altri protagonisti della scorsa stagione. Il Bologna di quest'anno ha però una muscolatura ben diversa, con un nuova guida tecnica che in campionato ha riproposto ben poco rispetto a quanto visto lo scorso anno. Con Vincenzo Italiano in panchina, i rossoblù hanno conquistato tre punti frutto di tre pareggi, dei quali due al Dall'Ara contro Udinese ed Empoli. Dall'altra parte del campo ora ci sarà lo Shakhtar Donetsk, che in Europa può vantare una lunga esperienza. Tuttavia, la formazione allenata da Marino Pusi? ha conosciuto un avvio di stagione altalenante, raccogliendo nove punti su quindici nel campionato ucraino - lo Shakhtar disputa le partite interne presso la Veltins Arena di Gelsenkirchen in Germania, dove ospiterà l'Atalanta nel prossimo match di Champions - .