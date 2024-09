Marotta su Haaland: “Ce lo avevano offerto alla Juve. Venne anche…”

Marotta, le dichiarazioni prima di Manchester City-Inter

Il presidente e ad dell'Inter, Beppe Marotta, ha presentato la sfida contro il Manchester City ai microfoni di Amazon Prime: “Saluto Llorente con affetto (presente in studio ndr), abbiamo gioito tantissimo insieme" - ha detto il dirigente. Poi sul club nerazzurro: "Siamo riusciti a imbastire sempre squadre competitive e abbiamo vinto anche trofei in questi anni. Haaland? Quando giocava in Norvegia c’era stato suggerito alla Juve e venne anche a vedere una partita. Poi difficoltà burocratiche non ci hanno consentito di fare nulla". Sulla sfida contro il Manchester City: "Questa gara fa storia a sè, siamo cresciuti e dobbiamo giocare con motivazione. Vittoria Champions nella mia testa? Sì certo”.

City-Inter, le dichiarazioni di Inzaghi

Oltre a Marotta nel prepartita ha parlato anche Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter ad Amazon ha voltuo sottolineare l'obiettivo della squadra all'Etihad: "Avere personalità e bravura nella gestione del pallone sapendo che quando lo avranno loro sarà dura portarglielo via". Dagli obiettivi al messaggio alla squadra in vista della gara con il City: "Dobbiamo giocare la nostra partita. Sappiamo la loro forza, quel che dobbiamo fare e le difficoltà nel giocare in uno stadio come questo. Ci siamo preparati nel migliore dei modi". A chiudere il tecnico ha parlato della formazione: "Per Lautaro una scelta dovuta alle tante garre e ai viaggi fatti. Zielinski? Mi è piaciuto il suo ingresso a Monza e con tutte queste partite vicine ho bisogno di tutti".