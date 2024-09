Bologna, pari all'esordio Champions con lo Shakhtar: Skorupski para un rigore!

Il Bologna non va oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk nel suo esordio in Champions League allo stadio Dall'Ara. I felsinei iniziano male il match: dopo tre minuti Posch stende in area Eguinaldo ma Sudakov dal dischetto spreca tutto, fermato dal miracolo di Skorupski. La squadra di Italiano reagisce subito, spinge tanto ma non riesce a finalizzare le occasioni che ha: bravo Riznyk ad annullare alcune ghiotte occasioni capitate sui piedi di Ndoye e Castro. Quella tra Bologna e Shakhtar è la prima gara della nuova Champions League a terminare in parità.