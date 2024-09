Rio Ferdinand e City-Inter: "Tanti giocatori di talento, Bastoni è un po' come me"

"Spero che vinca l'Inter...". Che a Rio Ferdinand possano non essere 'simpatici' i Citizens è facile da intuire, soprattutto per il suo passato allo United. Infatti, lo stesso difensore ad Amazon prima della gara ha ribadito: "No, scherzo, non mi interessa. Ovviamente sono dell'altra squadra di Manchester però il City è una squadra fantastica". I nerazzurri affronteranno gli inglesi all'Etihad per l'esordio in questa nuova Champions League . La prima gara, un remake della finale di Istanbul decisa dal gol di Rodri, molto complicata ma allo stesso affascinante tra due squadre con un gioco chiaro e giocatori di qualità, nonostante le scelte a sorpresa di Inzaghi . L'ex difensore e capitano dello United ha parlato proprio della sfida tra City e Inter oltre a parlare bene di Bastoni.

Rio Ferdinand, Bastoni e le parole su City-Inter

Rio Ferdinand ad Amazon Prime sulla partita ha ribadito: "Sarà una partita veramente complicata per l'Inter però i nerazzurri hanno esperienza, hanno già giocato in passato contro il City. Sono due squadre che si conoscono bene e per me sarà una bella partita, soprattutto interessante anche sotto l'aspetto tecnico".

Sull'Inter e il calcio italiano: "Credo che quando arrivano squadre del genere come l'Inter, con un nome, e una grande storia, non importa dove sei, o cosa fai, se hai o non hai fiducia sul match, tu la partita la guardi. L'Inter abbia giocatori veramente di talento, la guardi e l'apprezzi". A chiudere l'ex difensore ha parlato del suo giocatore preferito: "Mi piace Alessandro Bastoni: lui è un difensore come lo ero io, guardo sempre i difensori. È un ragazzo che credo senta tanta fiducia. Per avere successo un difensore deve essere sempre in forma, avere convinzione e consentire agli altri di stare tranquillo e giocare".