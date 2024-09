Inter, punto d'oro contro il Manchester City: Inzaghi-Guardiola finisce pari

MANCHESTER (Inghilterra) - Inzia con un pari contro il Manchester City, il cammino dell'Inter nella nuova Champions League. Un punto per la formazione di Inzaghi che impatta sullo 0-0 l'esordio europeo stagionale. Bene l'Inter nella prima mezz'ora con la chance per Darmian al 28' che prova ad approfittare dalla distanza di una indecisione di Ederson, ci pensa Akanji a salvare il portiere brasiliano. Il City prova a dominare territorialmente e con Haaland sfiora l'affondo al 35', il suo tiro angolato accarezza il palo. Crescono i padroni di casa, ma i nerazzurri costruiscono un'altra occasione con Carlos Augusto che impegna Ederson alla respinta in angolo con in piedi. Ad inizio ripresa Foden viene mandato in campo da Guardiola e tenta subito il guizzo, dall'altra parte l'Inter sciupa un ottimo contropiede con Darmian. Foden sbaglia un rigore in movimento al 70', all'80' è bravo Sommer a farsi trovare pronto sulla conclusione di Gvardiol. Lautaro mandato in campo all'ora di gioco si fa vedere all'84' con una conclusione centrale. Il City ci prova fino alla fine con un colpo di testa di Gundogan da pochi passi manda alto. Un punto per Guardiola e un punto per i nerazzurri dopo la prima giornata.