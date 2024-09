Inzaghi: "Ci è mancato solo un pizzico di egoismo". Sull’occasione di Darmian...

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio in Champions League in casa del Manchester City. Il tecnico dell'Inter ha dichiarato: "I miei ragazzi sono stati bravi, hanno lavorato insieme e sapevamo l'avversario che incontravamo. Abbiamo avuto tante situazioni per far male. Meglio nel primo tempo, nella ripresa c'è stato da soffrire ma le occasioni di Mikhi e Darmian potevamo sfruttarle meglio. Non era facile giocare questa partita a tre giorni da un derby, ma il calendario è questo".