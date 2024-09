Guardiola e il remake della finale Champions: “Fatto meglio ora, ma…”

Tanto sacrificio e zero gol, l'Inter esce dall'Etihad Stadium con un punto importante , fermando il Manchester City e tenendo inviolata la porta in uno stadio che è abituato a vedere tanti gol. Guardiola ha analizzato il match nel post partita: "Attaccare contro 11 giocatori è difficile, non sono campioni d'Italia per caso. Abbiamo fatto meglio rispetto alla finale di Champions, ma senza vincere".

Guardiola dopo City-Inter: le dichiarazioni

"La partita era difficile, lo sapevamo. L'Inter è una squadra meravigliosa, si sono difesi bene e loro quando ripartono sono fortissimi perché non buttano via la palla. Abbiamo giocato molto bene e sono orgoglioso della mia squadra. Abbiamo avuto due grandi chance per fare gol, poi anche loro una alla fine con Lautaro. Mi è piaciuto tutto perché so contro che squadra abbiamo giocato. Attaccare contro undici giocatori in difesa non è facile, sono maestri in questo. Non sono per caso campioni d’Italia. Abbiamo lasciato un paio di occasioni a loro, ma è normale. Abbiamo giocato meglio rispetto alla finale di due anni fa però non abbiamo vinto. Un favore agli Oasis? Gli chiedo di mettere un paio di concerti in Italia" - così Guardiola nel post partita ai microfoni di Amazon Prime.